Самое большое Солнце года: 5 января Земля находится на самом близком расстоянии от Солнца

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5 января 2020, 15:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Московский планетарий

Maxim Fedorov, globallookpress.com

Сегодня, 5 января - самое большое Солнце 2020 года. В московском планетарии рассказали, что сегодня, 5 января, наша планета Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца, и это позволит землянам наблюдать самый большой диск Солнца в 2020 году.

В соцсети "Вконтакте" на странице Московского планетария опубликован перечень самых ярких астрономических явлений, которые можно будет наблюдать в 2020 году.

В ночь с 3 на 4 января можно было наблюдать звездопад. Наблюдался звездопад из созвездия Волопаса – пик активности метеорного потока Квадрантиды (120 метеоров в час).

Первое затмение наступившего года жители Земли смогут увидеть поздно вечером 10 января. Это будет полутеневое затмение Луны, которое будет видно на всей территории нашей страны.

2020 год подарит шесть затмений: два солнечных (кольцеобразное и полное), и сразу четыре лунных (все полутеневые.

После 10 января будет 5 июня – полутеневое затмение Луны

21 июня – кольцеобразное затмение Солнца.

5 июля – полутеневое затмение Луны.

30 ноября – полутеневое затмение Луны.

14 декабря – полное затмение Солнца.

По данным астрономов из Московского планетария, "зрелищным обещает стать очередное противостояние Марса 14 октября, когда красная планета будет доминировать на ночном небе и будет видна в созвездии Рыб. В этом же году откроется очередное "окно для запусков" космических аппаратов к "Красной планете" - многие уже готовы к старту.

Редкое противостояние Юпитера и Сатурна произойдет в самые длинные ночи года, вблизи зимнего солнцестояния. 21 декабря 2020 года планеты Юпитер и Сатурн будет разделять всего пять угловых минут или 1/6 часть лунного диска. Планеты можно будет увидеть в одном поле зрения телескопа при увеличении даже в несколько сотен крат. Обе планеты движутся достаточно медленно, так что будет шанс запечатлеть их вблизи как минимум +/- неделю до указанной даты.

В планетарии напомнили, что 2020 год будет високосным, свой день рождения смогут отметить люди, родившиеся 29 февраля.