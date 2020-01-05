Как определить хороший коньяк?

//Общество 13+

5 января 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН "Москва"

Фото: pixabay.com

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин объяснил, на какие характеристики стоит обратить внимание при выборе коньяка. Он подчеркнул, что вкус должен быть мягким, без ярко выраженного привкуса спирта.

Шапкин отметил, что если во вкусе напитка явно прослеживается алкоголь, то коньяк невыдержанный. Также специалист рассказал, что коньяк могут состаривать искусственно, добавляя в него древесные опилки. В таком случае вкус становится резким и жестким.

«Если вы взяли коньяк, которому три года, и добавили к нему несколько капель коньяка, которому 15 лет, вы можете спокойно написать, что ему девять лет. Это такой способ вводить в заблуждение потребителя», - поделился Шапкин.