"Он представился сотрудником ФСБ", вооруженный человек пытался пройти в Дом творчества, где занимались дети

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5 января 2020, 13:21 [ «Аргументы Недели» ]

В Ростове-на-Дону полиция разыскивает вооружённого мужчину, который пытался пройти мимо охраны в областной Дом народного творчества. Там в этот момент находились десятки детей на занятиях.

Инцидент произошёл утром, – мужчина представился охране сотрудником ФСБ, после чего попытался пройти внутрь. При себе у него была небольшая сумка, которую его попросили пропустить через интраскоп. При сканировании сотрудники охраны увидели, что в барсетке лежит нож и некое устройство, по форме похожее на самодельный пистолет. Когда охрана обратила внимание мужчины на содержимое его сумки, он быстро развернулся и скрылся.

Сейчас неизвестного ищут по всему Ростову-на-Дону, сообщает канал "Ваza".