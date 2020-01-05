В Москве начали работать пункты приема новогодних елок

//Общество 13+

5 января 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: mos.ru

Фото: pixabay.com

Власти Москвы объявили об открытии в столице 379 пунктов приема новогодних елок. Оттуда праздничные деревья будут отправлены на дальнейшую утилизацию.

На сайте мэрии Москвы обратились к жителям города с просьбой не выбрасывать ели на улицу, а сдавать их на переработку. Таким образом москвичей призывают проявить заботу об окружающей среде.

Сообщается, что полученную при утилизации щепу будут использовать при благоустройстве улиц, в сельском хозяйстве, а также для обустройства экологических троп и вольеров с животными. Пункты приема продолжат свою работу до февраля.