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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Москве начали работать пункты приема новогодних елок

, 12:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: mos.ru

В Москве начали работать пункты приема новогодних елок
Фото: pixabay.com

Власти Москвы объявили об открытии в столице 379 пунктов приема новогодних елок. Оттуда праздничные деревья будут отправлены на дальнейшую утилизацию.

На сайте мэрии Москвы обратились к жителям города с просьбой не выбрасывать ели на улицу, а сдавать их на переработку. Таким образом москвичей призывают проявить заботу об окружающей среде.

Сообщается, что полученную при утилизации щепу будут использовать при благоустройстве улиц, в сельском хозяйстве, а также для обустройства экологических троп и вольеров с животными. Пункты приема продолжат свою работу до февраля.

АБ

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