После «Притяжения» Федор Бондарчук снял еще и «Вторжение». В Сети троллят режиссера и предлагают еще слова в рифму

//Общество 13+

5 января 2020, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

По мнению критиков, режиссер Федор Бондарчук снимает далеко не шедевры, да и над названиями своих творений сильно не «заморачивается». Сначала он снял фильм «Притяжение», а затем, недолго думая, в прокате появилось и «Вторжение».

В Сети троллят «конъюнктурщика от кинематографа» и предлагают ему еще слова в рифму, как название для будущего блокбастера:

напряжение

извержение

сложение

умножение

решение

искажение

уважение

поражение

снижение

снаряжение

бензоснабжение и т.д.

И это только самые приличные варианты. А поскольку творческая мысль пользователей Рунета никак не оскудевает, то можно надеяться, что Федор уже обеспечен названиями для своих киношедевров лет на десять вперед.