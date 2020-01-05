После «Притяжения» Федор Бондарчук снял еще и «Вторжение». В Сети троллят режиссера и предлагают еще слова в рифму

По мнению критиков, режиссер Федор Бондарчук снимает далеко не шедевры, да и над названиями своих творений сильно не «заморачивается». Сначала он снял фильм «Притяжение», а затем, недолго думая, в прокате появилось и «Вторжение».
В Сети троллят «конъюнктурщика от кинематографа» и предлагают ему еще слова в рифму, как название для будущего блокбастера:
напряжение
извержение
сложение
умножение
решение
искажение
уважение
поражение
снижение
снаряжение
бензоснабжение и т.д.
И это только самые приличные варианты. А поскольку творческая мысль пользователей Рунета никак не оскудевает, то можно надеяться, что Федор уже обеспечен названиями для своих киношедевров лет на десять вперед.