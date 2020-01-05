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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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«Если моделька откроет рот, ей тоже засунут палец», Шишкова попыталась объяснить, почему разрешает дочери брать в рот ногу бабушки

, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

«Если моделька откроет рот, ей тоже засунут палец», Шишкова попыталась объяснить, почему разрешает дочери брать в рот ногу бабушки
Фото: cоцсети

История с дочерью рэпера Тимати и модели Алены Шишковой, когда девочка засунула себе в рот палец ноги бабушки, может дойти до соцслужб. По крайне мере к ним взывают и блогеры и рядовые пользователи Рунета.

«Во всей этой ситуации я вижу только одно: наши социальные службы совершенно недееспособны. Вместо того, чтобы отнять проблемного ребёнка у сбрендившей бабки, лишить мать родительских прав, никто ничего и не делает», - написала в блоге Лена Миро.

И Алена Шишкова не выдержала. Она, которая в основном общается смайлами, выдала в Instagram пост, в котором решила расставить все точки над i. Но то ли писала текст не она, то ли в принципе девушка не способна что-либо сформулировать, но пост получился невнятный и совсем не объяснил ситуацию с ребенком.

«Палец бабушки во рту ребенка - это стопроцентное издевательство над ребёнком. Возможно, оно лишь потому, что мать девочки находится далеко и видит дочь только на фотосессиях», - обвиняли блогеры Алену. И она им ответила, что на самом деле девочка живет с ней и только два дня в неделю остается ночевать у матери рэпера Симоны Юнусовой, но тут же модель добавила, что «Симона посвятила себя моему ребёнку, за что я ей очень благодарна. Меня никто не содержит, финансовой зависимости ни от кого не имею».

«Ну, да - два раза в неделю ребёнок летает к бабушке в Доминикану. А потом - обратно в Москву. Это так же правдоподобно, как и то, что Шишкова живёт на свои деньги, а не на те средства, которые ей платят, чтобы не отсвечивала. Бабка Симона довольно цинична - она здраво и адекватно оценивает уровень наложниц своего сынули. Что может дать косноязычная Алёна Шишкова потомству? Если посмотреть на девушку до кучи пластических операций, то интеллекта на лице – ноль», - ловит на вранье девушку Лена Мироненко.

Ну а дальше Алена рассказывает подписчикам, что она не всегда согласна с методами воспитания своей дочери бабушкой Симоной. Но такие разногласия бывают во всех семьях, уверена она. «Если я с чем-то не согласна, я это выражу в личной беседе и внутри семьи, а не вытащу на потребу оголтелой толпе, которая, как показала практика, все вывернет, как удобно. Так что, ждущие кровопролитного батла в прямом эфире: «мать vs бабушка» - расслабьтесь, представления не будет», - объясняет свою позицию модель.

«Да никто, собственно, и не ждал никакого батла - как только Шишкова откроет рот, ребёнка она больше никогда не увидит, а за лайки в Эскортограме перестанут платить. Нормальная мать вообще не стала бы ничего объяснять такой полоумной бабушке, а просто-напросто лишила бы старуху возможности совать ногу ребёнку в рот. А у Алёны Шишковой не может быть личного мнения, а если вдруг оно когда-то появится, ей самой засунут грязный палец старухи в рот», - рассуждает скандальный блогер о том, что творится в семье Юнусовых.

БИ

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