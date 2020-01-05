"Если вы смотрите это видео, значит я уже умер", скончался онколог Андрей Павленко, который сам два года боролся с раком

//Общество 13+

5 января 2020, 11:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

В Санкт-Петербурге умер известный хирург-онколог Андрей Павленко. Когда он узнал, что у него рак желудка, он боролся с болезнью и продолжал оперировать. А еще два года он вел блог об онкологии, в котором рассказывал о своём состоянии и о том, как лечат рак в России.

Изначально проект "Жизнь Человека" задумывался как рассказ о борьбе пациента против болезни. Увы, Андрей в этой игре проиграл, но его завещанием было не останавливаться и не прекращать рассказывать о тех, кто ведет бой с раком.

Перед смертью доктор записал видеообращение, в котором рассказал, что совместно со своими друзьями он придумал грант имени Андрея Павленко, финансирующий медиапроекты, которые доносят правильную, правдивую и настоящую информацию об онкологических заболеваниях.