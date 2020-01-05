Во Владимире мусорный коллапс после новогодних праздников. Власти же не знали, что в России будет Новый год

//Общество 13+

5 января 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Жители Владимира пожаловались в Сети на мусорный коллапс во время праздников. Удивительно, но власти города забыли, что в России – Новый год и коммунальщики были явно не готовы к тому, что во время торжеств и каникул количество мусора увеличивается в разы.

По словам горожан, контейнеры во многих дворах отсутствуют, а стихийные свалки продолжают накапливаться еще с конца года, отходы никто не вывозит. Как передают местные СМИ, региональный оператор заявил о нехватке 500 мусорных баков.

Пока пресс-секретарь губернатора не смогла оперативно ответить на вопросы издания "Подъём", почему город утопает в мусоре. Но говорят, что уже сейчас для борьбы с мусором во Владимире вывели городскую технику.