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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Войны нет, а солдаты умирают. Сколько срочников гибнет в Российской армии в мирноое время?

, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

Войны нет, а солдаты умирают. Сколько срочников гибнет в Российской армии в мирноое время?

Российская армия несет потери в мирное время. Засекреченная властями информация о жертвах в рядах вооруженных сил стала известна из приложений к документам тендера Минобороны на оказание страховых услуг, который выиграла страховая компания «Согаз».

В документах указано, что в 2012 году по разным причинам погибли 630 солдат, в 2013 году — 596, в 2014 году — 790, в 2015 году — 626, а в 2016 году — 393 военнослужащих. Всего с 2012 по 2016 в российской армии погибло 3035 человек. Данные последние три года отсутствуют, сообщает проект "Сканер".

«Интересы государства» — важнее человеческой жизни – неумолимо внушает нам пропаганда. «Долг перед родиной», «патриотизм» и «национальные интересы» - стали трендом последнего времени. Только за всеми этими красивыми словами стоят человеческие жизни, чьи-то сыновья, отцы, братья, обсуждают тему в Сети.

БИ

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