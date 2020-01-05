Около 30 автомашин провалились под лед на острове Русский во Владивостоке. На месте работают спасатели

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5 января 2020, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Около трех десятков автомобилей частично провалились под лед в Приморье в нескольких метрах от берега на острове Русский. Сейчас на месте работают спасательные службы.

"Вызов в центр управления в кризисных ситуациях поступил в 09:45 по местному времени, поступило сообщение, что во Владивостоке на острове Русский в бухте Воевода произошел частичный провал под лед около 30 припаркованных машин", - говорится в сообщении МЧС.

На месте работают спасатели, по их словам, пострадавших нет — кто-то выбрался сам, кому-то помогли. Причиной инцидента стало то, что рыбаки нарушают запрет о выезде на лед на машинах, автомобили поставили рядом друг с другом на акватории. Глубина в этом месте - не более двух метров.