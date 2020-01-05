В Роспотребнадзоре перечислили, чем можно отравиться в ресторане

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5 января 2020, 09:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре объяснили, какими блюдами проще всего отравиться в ресторане. Отмечается, что чаще всего это происходит из-за халатного отношения сотрудников к своим обязанностям.

«Наиболее опасны с точки зрения возникновения инфекции многокомпонентные салаты (в первую очередь с майонезом и сметаной), пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень», - заявили в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора добавили, что причиной отравления могут стать плохо промытые продукты, нехватка разделочного инвентаря, некачественно вымытая посуда и множество иных факторов.