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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

"Я накрутил бы баллы, жаль, что он не сын Алсу", подопечный Шнурова проиграл "Голос" и наставник не смог сдержаться

, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Шнуров всегда славился своими язвительными рифмами и став наставником шоу "Голос", он не мог не вспомнить историю с голосованием за дочку Алсу - Микеллу Абрамову. Тем более, что его подопечный Антон Токарев проиграл конкурс.

И хотя музыкант прекрасно знал, что так оно и будет и как заметили некоторые подписчики - сам "провалил" Антона в финале, подбирая для него неподходящий репертуар, все равно он не мог не выплеснуть в соцсети своего разочарования и потроллить коллегу по цеху.

"Я бы накрутил бы баллы.
Но не дали, не спасу.
Ученик мой, славный малый,
Жаль, что он не сын Алсу".

«Пусть Алсу всем детей нарожает, раз такое дело», «Не важно кто и как голосует, а важно кто и как эти голоса считает», «По-моему самый харизматичный на проекте это сам Шнуров», - комментируют ситуацию фолловеры.

БИ

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