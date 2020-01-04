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4 января 2020, 21:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: otvprim.ru

фото: pixabay.com

Маленькая девочка погибла, врезавшись на тюбинге в дерево в Приморье. Трагедия произошла в первые дни зимних каникул в поселке Лозовом Партизанского района Приморского края.

Отец с дочкой поехали на природу, покататься в лесу с горы на тюбинге. Девочка, спускаясь с горы на "ватрушке" врезалась в дерево. От полученных серьезных травм ребенок скончался на месте происшествия. Подробности гибели девочки устанавливаются.

Местные СМИ пишут, что девочка погибла на глазах отца. Убитый горем мужчина решил заглушить боль алкоголем. Выпил, пьяным сел за руль, разогнался и врезался в дерево. Мужчина получил тяжелые травмы и находится в реанимационном отделении больницы.