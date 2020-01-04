Отдыхающего на Сейшелах Порошенко подловили на

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4 января 2020, 20:23 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

скриншот записи Порошенко в twitter

Бывший президент Украины опубликовал пост в twitter. Политика тут же обвинили, что он лукавит. Мол, он делает вид, что находится в Киеве, но на самом деле, отдыхает на арендованной яхте на Сейшелах.

Как написали украинские СМИ, Порошенко «сделал вид, что находится в стране». В качестве доказательство была процитирована его запись в социальных сетях.

«Надеюсь, вы уже посетили нашу елку в Roshen Winter Village. Если нет – спешите! Я проверил – настоящая зимняя сказка гарантирована», — написал бывший президент Украины в своем twitter.

До этого сообщалось, что Порошенко улетел на Сейшелы. А блогер Анатолий Шарий утверждает, что глава партии «Европейская солидарность» арендовал яхту.

Справедливости ради, стоит отметить, Порошенко и не заявлял, что он находится на Украине. В записи нет утверждения, что он проверил елку непосредтвенно в день записи. Он лишь процитировал красочное видео катка возле фабрики Рошен. Но сам в съемках не участвовал.