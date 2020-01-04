Правозащитники узнали, где находится сбежавший в Забайкалье солдат-срочник

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4 января 2020, 19:54 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в поселке Большая Тура в Забайкалье, жив и здоров. Сегодня утром он нашел в интернете водителя автомобиля, направлявшегося в Иркутск, и доехал с ним в этот город.

Водитель, подвозивший срочника, рассказал, что высадил молодого человека в военной форме около одного из рынков в Иркутске, - сообщается на сайте Ura.ru со ссылкой на представителей правозащитной организации «Комитет — Совет солдатских матерей России».

Водитель рассказал, что во время поездки они с солдатом поговорили немного. Парень сообщил, что якобы служит по контракту и едет домой в отпуск. Солдат рассказал о планах: собирается из Иркутска добраться до Красноярска, а оттуда — до Новосибирска.

По данным правозащитников, у Артура Хакимова имеется около 10 тысяч рублей, в поездке ему кто-то помогает. Конкретно кто - неизвестно.

3 января Хакимов самовольно покинул военную часть, а перед этим отправил своей матери сообщение с извинением.