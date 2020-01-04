Одна из шантажисток Никаса Сафронова - постоянная участница шоу Малахова, которая профессионально врет об изнасиловании

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4 января 2020, 20:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Героини истории с шантажом художника Никаса Сафронова все колоритнее и колоритнее. Непосредственно «потерпевшая», а точнее шантажистка, которая просила 400 тысяч за то, что не пойдет рассказывать историю о насилии на шоу Андрея Малахова, - рlus-size модель Марина Рудницкая.

Художник Никас Сафронов пожаловался в полицию на шантаж. Plus-size модель требовала 400 тысяч, иначе расскажет об изнасиловании

Но она не так примечательна, как ее подельница – Татьяна Морозова. Оказалось, что эта женщина просто-таки завсегдатай «малаховских телеразборок». Например, Морозова участвовала в шоу, посвящённом Александру Серову, правда там она была на стороне певца, которого опять же обвиняли в изнасиловании и побоях. Она рассказала, что Друзьяк на самом деле обманывает и шантажирует артиста, а Татьяна решила поддержать его из добрых побуждений.

Потом Татьяна там же поведала о знакомстве с певцом Олегом Протасовым. Артист якобы имел с ней отношения и бросил её, когда она забеременела. Сам Протасов заявил, что отношений с Морозовой у него не было и женщина просто выдумала эту историю, после того как сфотографировалась с ним в караоке, пишет "Baza".

Несколько дней назад Марину и Татьяну задержали сотрудники полиции прямо во время передачи денег. По словам представителей Никаса Сафронова, Таганский суд Москвы уже арестовал обеих. Марину отправили на 2 месяца в СИЗО, а Татьяну- под домашний арест. Кажется, шоу Малахова уже разыгрывается в реальной жизни, или это только подготовка в тому, что нам покажут в студии?