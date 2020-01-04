"Уж, замуж, невтерпеж". Минюст хочет изменить возраст вступления в брак. Речь идет о снижении возрастного ценза

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4 января 2020, 19:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Как следует из плана законопроектной деятельности правительства на 2020 год, Минюст намерен внести изменения в статью 13 Семейного кодекса и статью 26 федерального закона "Об актах гражданского состояния". Очевидно, планируется скорректировать брачный возраст и уточнить основания, по которым несовершеннолетние могут вступить в брак.

Сейчас в федеральных законах говорится, что порядок и условия, при которых брак может быть заключен до 16 лет, определяют региональные власти. В связи с этим во многих регионах более ранние браки заключают, если невеста беременна, или если оба члена будущей семьи имеют постоянную работу.

При этом единого подхода в федеральном законодательстве нет, при этом уступая давлению регионов, где проживает мусульманское большинство, ведомство хочет регламентировать этот вопрос, сообщает канал «Подъем».