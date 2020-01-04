"Требуем справедливости", в Омске прошёл митинг друзей погибшего Дмитрия Федорова, который рассказал, что ему подбросили наркотики

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4 января 2020, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]

В Омске прошёл митинг, собравший друзей и знакомых погибшего Дмитрия Федорова. Около 80 человек потребовали справедливого расследования смерти парня, а также проверки законности действий сотрудников полиции, СК и Росгвардии.

В самоубийство никто не верит. Парня, который сообщил, что росгвардейцы подбросили ему наркотики, нашли мертвым на ж/д путях

Как мы уже писали,в декабре прошлого года Дмитрия нашли обезглавленным на железнодорожных путях. Незадолго до этого он записал видео, где рассказал, что сотрудники Росгвардии подбросили ему наркотики. Следственный комитет сначала счел смерть парня суицидом, а потом под давлением фактов решил, что это несчастный случай.

Между тем близкие Дмитрия отрицают обе версии: они считают, что парня убили в другом месте, а потом просто подбросили тело на пути.