"Хозяин-барин", в Ижевске в новогоднюю ночь обращение президента прервали речью местного депутата

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4 января 2020, 18:07 [ «Аргументы Недели» ]

Как сообщила одна из жительниц города, на телеканала СТС-Ижевск в середине трансляции с поздравлением Владимира Путина включили новогоднее обращение депутата городской думы Альфреда Зиннатуллина.

"Всем, конечно, понятно, хозяин-барин. Каждый волен на своем канале делать что хочет, хоть голым выступать, хоть главу государства в новогоднюю ночь прерывать. Но тогда стоило предупредить зрителей, и тогда можно успеть переключиться на другой канал", - посетовала в Facebook горожанка.

Зиннатуллин совмещает депутатство с работой гендиректором канала СТС-Ижевск. Канал "Подъём" обратился к депутату за комментарием, однако ни он, ни его представители не смогли оперативно ответить, как получилось, что речь местного депутата "затмила" поздравление президента.

В последствии депутат извинился и назвал все случившееся - техническим сбоем: "Приношу свои извинения за технический сбой вещания на нашем телеканале. Несмотря на то, что «СТС -Ижевск» - это частный, кабельный, аналоговый эфирный телеканал, я, как и наши телезрители, считаю, что случившая ситуация недопустима. Мы обязательно выясним причины нарушения целостности вещания".