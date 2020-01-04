"Олигархов надо заставить делиться", Михаил Шимановский о желании Путина говорить о снижении доходов россиян в ежегодном послании

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4 января 2020, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]

Политтехнолог Михаил Шимановский высказался о намерении Владимира Путина поднять проблему снижения доходов населения в послании Федеральному собранию.

Владимир Путин заявил, что его беспокоит "стагнация в реальных доходах населения"

"Поднять, конечно, можно, с места сдвинуть без радикальных действий невозможно», - уверен он. Чиновники по всей стране саботируют и майские указы президента, и реализацию социальных программ. А экономика в том виде, в котором она сейчас существует, не позволяет надеяться на существенные улучшения.

«Налоги надо снижать, реальную экономику развивать, олигархов надо заставлять делиться, аппетиты естественных монополий урезать - тронь все это, можно и транзит власти под угрозу поставить», - уверен политтехнолог.