«Джокер» рассекретил тайный фильм ВСУ

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4 января 2020, 17:58 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: "Джокер ДНР"

бойцы ВСУ на скриншоте youtube-видео

Генштаб ВСУ планирует запустить показ документалистики на героическую тему. Сейчас согласуется один из сценариев. Об этом сообщил автор телеграм-канала «Джокер ДНР». Он опубликовал сам текст фильма.

Автор телеграм-канала процитировал сопроводительную записку к присланному на утверждение сценарию. Судя по тексту, документальный фильм понадобился для поднятия духа.

«В целях выполнения Вашего приказа по борьбе с низким доверием населения к военнослужащим ВСУ и с целью повышения морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ, направляем Вам сценарий цикла телевизионных документальных фильмов «ДЕОКУПАЦИЯ. ИСТОРИЯ ПОБЕД», — сообщается в сопроводительной записке.

По словам автора «Джокера ДНР», документ был прислан на согласование начальнику Генерального штаба ВСУ Руслану Хомчаку.

С самим текстом сценария можно ознакомиться здесь.