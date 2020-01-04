Министерство юстиции РФ планирует скорректировать брачный возраст

Министерство юстиции РФ планирует скорректировать возраст вступления в брак, ведомство намерено внести изменения в статью 13 Семейного кодекса и статью 26 федерального закона "Об актах гражданского состояния".
Информация о возможном изменении брачного возраста появилась из плана законопроектной деятельности правительства на 2020 год. Планируется скорректировать брачный возраст и уточнить основания, по которым несовершеннолетние могут вступить в брак. В Госдуму законопроект планируют внести в феврале 2021 года.
Сейчас разрешения на брак до 18 лет выдаются, если невеста беременна. В некоторых российских регионах разрешено заключать брак подросткам, имеющим постоянную работу. Но официального подхода к установлению обстоятельств, при которых возможно снижение брачного возраста, в семейном законодательстве на данный момент нет.
Поэтому Минюст хочет более детально проработать и регламентировать данный вопрос.