Министерство юстиции РФ планирует скорректировать брачный возраст

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4 января 2020, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]

Victor Lisitsyn, globallookpress.com

Министерство юстиции РФ планирует скорректировать возраст вступления в брак, ведомство намерено внести изменения в статью 13 Семейного кодекса и статью 26 федерального закона "Об актах гражданского состояния".

Информация о возможном изменении брачного возраста появилась из плана законопроектной деятельности правительства на 2020 год. Планируется скорректировать брачный возраст и уточнить основания, по которым несовершеннолетние могут вступить в брак. В Госдуму законопроект планируют внести в феврале 2021 года.

Сейчас разрешения на брак до 18 лет выдаются, если невеста беременна. В некоторых российских регионах разрешено заключать брак подросткам, имеющим постоянную работу. Но официального подхода к установлению обстоятельств, при которых возможно снижение брачного возраста, в семейном законодательстве на данный момент нет.

Поэтому Минюст хочет более детально проработать и регламентировать данный вопрос.