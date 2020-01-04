Зеленский отдыхает в Новый год по-российски

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4 января 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

Зеленский на фото из instagram

Президент Украины продлил себе новогодние каникулы до 9 января. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники в окружении украинского лидера.

На Новый год Владимир Зеленский уехал в госрезиденцию «Синегора». Она находится в селе Гута. Это в Ивано-Франковской области. Там он пробудет до 9 января.

На Украине новогодние праздники не такие длинные, как в России. Они заканчиваются 1 января. Правда, спустя пару дней после этого начинаются рождественские каникулы. Они длятся с 4 января по 7 января. При этом 6 января нужно будет отработать в последующую субботу.

В России раньше была примерно такая же практика. В конце концов, власти решили упростить всем жизнь, и официально объявили новогодние каникулы.

Россияне в этом году отдыхают до 8 января. Судя по всему, Зеленскому этот график нравится. Он устроил себе новогодне-рождественские каникулы, почти по-российски.