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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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СМИ нашли бойфренда с заставки Филиппа Киркорова. Говорят, что они вместе улетели на отдых в жаркие страны

, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ нашли бойфренда с заставки Филиппа Киркорова. Говорят, что они вместе улетели на отдых в жаркие страны
Фото: соцсети

Некоторое время назад Егор Крид случайно запилил в Instagram видео с заставкой c телефона поп-короля Филиппа Киркорова с обнаженным парнем. Рэпер, конечно, вырезал этот эпизод, но СМИ не успокоились.

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Они пытались разыскать так близкого сердцу Бедросыча мускулистого качка. И, кажется, ничего тайное не остается таковым. Как пишет Telegram-канал «Мышеловка», это может быть фитнес-тренер Евгений Валягин - 1 января мужчины вылетели на Мальдивы первым классом «Эмирейтс». Спустя сутки оба подтвердили текущее местоположение у себя в соцсетях, а анонимы прислали видео,  где  красуются оба персонажа.

Надо сказать, что жизнь тренера в Москве скромной точно не назовешь. С конца 2018-го Евгений начинает активно путешествовать. Причем делает это в "одиночку" – ни друзей, ни подруг. На фоне дорогих отелей и элитного досуга появляются и другие элементы роскоши — в Сингапуре, например, из отеля Женю забирает новенький Rolls-Royce.

Отдых Евгения всякий раз приходится на "окна" в концертном графике поп-короля или совпадает с зарубежными турами Филиппа Киркорова. И все же, как признают многие подписчики, «шифроваться» наши звезды умеют неплохо.

БИ

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