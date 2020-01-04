Американский самолёт-разведчик подлетел к западной российской границе

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4 января 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]

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Американский самолет-разведчик Beechcraft RC-12X Liberty, бортовой номер 93-0701 засекли в субботу, 4 января, утром у западной российской границы. Ресурс Plane Radar, который мониторит полеты военных самолетов, заметил самолёт Beechcraft RC-12X Liberty ВВС США, выполнявший разведывательный полёт вдоль границы Калининградской области.

По данным ресурса, самолет-разведчик, позывной которого YANK01, взлетел из аэропорта Шауляй, литовской авиабазы, в 11:05 по московскому времени. Примерно через 30 минут он приблизился к границе Калининградской области. Самолет-разведчик летел со средней скоростью около 450 километров в час на высоте более восьми тысяч метров.