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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Американский самолёт-разведчик подлетел к западной российской границе

, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]

Американский самолёт-разведчик подлетел к западной российской границе
twitter.com/ua4wiy_

Американский самолет-разведчик Beechcraft RC-12X Liberty, бортовой номер 93-0701 засекли в  субботу, 4 января, утром у западной российской границы.  Ресурс Plane Radar, который мониторит полеты военных самолетов, заметил самолёт Beechcraft RC-12X Liberty ВВС США, выполнявший разведывательный полёт вдоль границы Калининградской области. 

По данным ресурса, самолет-разведчик, позывной которого YANK01, взлетел из аэропорта Шауляй, литовской авиабазы, в 11:05 по московскому времени. Примерно через 30 минут он приблизился к границе Калининградской области. Самолет-разведчик летел со средней скоростью около 450 километров в час на высоте более восьми тысяч метров.

ИЧ

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