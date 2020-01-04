Поклонская предложила недовольным поучаствовать в доработке закона о профилактике домашнего насилия

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4 января 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: соцсети

Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила переименовать разрабатываемый закон «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ» в «Закон об укреплении и сохранении семьи».

«Для начала предлагаю изменить название законопроекта - пусть это будет «Закон об укреплении и сохранении семьи». Не нужно выставлять семью местом ужаса и постоянных побоев», - считает Поклонская.

Также она предложила всем недовольным законопроектом лично принять участие в его доработке и предложить свои варианты его редактирования. Депутат заверила, что все идеи рассматриваются ее помощниками и юристами.