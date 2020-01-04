Поклонская предложила недовольным поучаствовать в доработке закона о профилактике домашнего насилия

Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила переименовать разрабатываемый закон «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ» в «Закон об укреплении и сохранении семьи».
«Для начала предлагаю изменить название законопроекта - пусть это будет «Закон об укреплении и сохранении семьи». Не нужно выставлять семью местом ужаса и постоянных побоев», - считает Поклонская.
Также она предложила всем недовольным законопроектом лично принять участие в его доработке и предложить свои варианты его редактирования. Депутат заверила, что все идеи рассматриваются ее помощниками и юристами.