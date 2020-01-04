Страстный поцелуй. Экс-солистка группы

//Общество 13+

4 января 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

В прямом эфире Instagram экс-солистка группы «Serebro», а теперь уже сольная исполнительница 25-летняя Катя Кищук продемонстрировала страстный поцелуй с молодым человеком, чье лицо было скрыто капюшоном.

Поклонники гадали, кто же новый избранник их кумира? Издание «Super» сообщает, что российская певица закрутила роман с мировой знаменитостью — британским рэпером Slowthai, имя которого только что появилось в списке участников самого популярного американского музыкального фестиваля Coachella.

Российские мужчины уже не годятся в спутники для красоток из «Серебра», с обидой вздыхают фолловеры.