Российские туристы штурмуют въезд в

//Общество 13+

4 января 2020, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: newsbel.by

Российские туристы всеми силами рвутся в "загнивающую Европу". Они готовы стоять в длительных очередях на границе, лишь бы продолжить свои праздники в странах Евросоюза, поэтому автомобилей на пропускных пунктах скопилось много.

Государственный пограничный комитет Белоруссии в связи с новогодними и рождественскими праздниками зафиксировал рост очередей на пунктах пропуска через границу со странами Евросоюза — Польшей и Литвой.

Как сообщается на сайте ведомства, рядом с пунктом пропуска на литовском направлении из Белоруссии находились не менее 260 автомобилей, на польском направлении — 390 машин. На границе с Латвией и Украиной очередей не наблюдается, с начала 2020 года белорусские пограничники оформили документы более 140 тыс. человек, уточнили в комитете.

«В структуре пассажиропотока преобладают транспортные средства с регистрацией Российской Федерации», — сказал официальный представитель государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский. По его словам, около 70% в структуре пассажиропотока на границах составляют транзитные туристы из России, которые следуют на выезд из Белоруссии в страны Евросоюза.