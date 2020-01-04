Художник Никас Сафронов пожаловался в полицию на шантаж. Plus-size модель требовала 400 тысяч, иначе расскажет об изнасиловании

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4 января 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Художник Никас Сафронов пожаловался в полицию на шантаж. Он заявил, что у него вымогают 400 тысяч рублей за то, чтобы не предавать огласке историю с изнасилованием.

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В своём заявлении Никас указал, что некая Марина обвинила его в изнасиловании. Он утверждал, что женщина угрожала выступить с разоблачением в шоу Андрея Малахова. Однако она, якобы, была готова отказаться от своего выступления и "замолчать" в обмен на 400 тысяч рублей, cообщает канал "Вaza".

Несколько дней назад девушек задержали сотрудники полиции прямо во время передачи денег. Одна из них - рlus-size модель Марина Рудницкая, вторая - ее подруга Татьяна Морозова. Таганский суд Москвы уже арестовал обеих. Марину отправили на 2 месяца в СИЗО, Татьяну, которая выступала посредником, – под домашний арест.

Пользователи Сети уверены, что в любом случае, когда женщин отпустят, Малахов из этой истории слепит очередное многосерийное мыло.