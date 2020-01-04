Пенсионный фонд потерял несколько лет из трудовой истории россиян. В выписках – значительные пробелы

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4 января 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]

Сведения о трудовой деятельности граждан за последние несколько лет таинственным образом исчезли из баз данных Пенсионного фонда России. В официальных выписках они отсутствуют.

Сначала изданию «Фонтанка» один из читателей сообщил, что в выписке с индивидуального лицевого счета, полученной им 1 января, сведений о работе в 2017 – 2019 годах нет вовсе. И журналисты решили проверить для начала себя. Выяснилось, что у ряда коллег исчезла трудовая деятельность с 2016 года, хотя система вовсе не предупреждает о каких-либо сбоях или ведении профилактических работ. Многие читатели также, проверив свои данные, подтвердили – несколько лет из трудового стажа в ПФР исчезли бесследно.

Возможно, это частные случаи, но лучше постараться выяснить, все ли в порядке с вашими данными и трудовой деятельности, тем более что с 1 января Пенсионный фон будет вводить так называемые электронные трудовые книжки.

Позже в пресс-службе ведомства, сообщили, что причиной этого стало тестирование нового программного комплекса, в ПФР отметили, что отсутствие этих данных в выписке из лицевого счета не означает их пропажу.

«Все пенсионные права, сведения о которых надлежащим образом переданы работодателями, полностью учтены и зафиксированы на лицевых счетах», — пояснили чиновники. И все же, как говорится, лучше перебдеть.