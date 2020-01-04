Путин поднимет тему повышения уровня доходов населения в послании Федеральному собранию 15 января

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4 января 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Владимир Путин, фото с сайта Кремля

Владимир Путин cобирается в послании Федеральному собранию поднять тему уровня доходов россиян. Президент сейчас готовится к выступлению с посланием. Путин 15 января выступит с объявлением основных направления развития России и соответствующих задач для правительства и парламента.

Российский лидер признался, что сейчас документ находится в проработке, и он намерен поднять "вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности".

Путин подчеркнул, что его "очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения".

Путин отметил, что окончательных решений на эту тему пока не принято, "есть варианты".