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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы

, 14:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы
зима, pixabay.com

Главное управление МЧС по Москве распространило днем в субботу, 4 января, экстренное предупреждение об ухудшении погоды в городе в ближайшие часы. Это случится из-за прохождения холодного фронта.

В столице после обеда ожидаются снег, гололед, а также усиление ветра. Ранее сообщалось, что погода ухудшится в Московской области.

В ведомстве призывают соблюдать все правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты, шаткие металлические конструкции и не ходить под деревьями.

 
 
ЕТ

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