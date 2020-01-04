Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы

Главное управление МЧС по Москве распространило днем в субботу, 4 января, экстренное предупреждение об ухудшении погоды в городе в ближайшие часы. Это случится из-за прохождения холодного фронта.

В столице после обеда ожидаются снег, гололед, а также усиление ветра. Ранее сообщалось, что погода ухудшится в Московской области.

В ведомстве призывают соблюдать все правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты, шаткие металлические конструкции и не ходить под деревьями.