Ноу-хау о жизни в Москве. Бездомный отсудил 140 тысяч рублей у круглосуточного финтес-центра, в котором он жил

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4 января 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]

Бездомный отсудил 140 тысяч рублей у круглосуточного финтес-центра, в котором он жит. И заметьте, без прописки.

Бездомный купил абонемент и арендовал шкафчик в круглосуточный фитнес-центр за 21,5 тысяч. Он умудрялся жить прямо в тренажерке - мылся, спал, занимался спортом. Он договорился с администрацией, что будет заниматься «медитацией во сне» в пустующих помещениях, пишет Legal.Report.

Но в один прекрасный момент администрация аннулировала его абонемент, потому что в его шкафчике нашли алкоголь, а это было явным нарушением правил. И поскольку никаких протоколов о вскрытии бездомный не подписывал, да и вся процедура была незаконной, он пошел в суд и отсудил у фитнес-центра 140 тысяч рублей.

В свою очередь истец заявил, что хранил в шкафчике «спортивный костюм, одежду, сменную одежду, зимнюю одежду и термопокрывало стоимостью 2000 рублей, термос и 20 000 рублей». Он также заявил, что не спал на матах, а «занимался упражнениями и медитацией на полу на своем покрывале».

Мы тоже думали, что это шутка, но в базе данных Мосгорсуда есть карточка дела о защите прав потребителей, ответчиками по которому проходят спортивные фирмы, которым принадлежит спортивный комплекс.

«Вот это лайфхак! Как жить в Москве и не тратить огромные деньги на аренду квартиры», - шутят в Сети.