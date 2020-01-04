"Где чувство меры?" В Сети говорят, что певец Малинин стал похож на свою жену из-за чрезмерного увлечения пластикой и ботоксом

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4 января 2020, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

61-летний певец Александр Малинин стал очень похож на свою жену. Фото с их совместного отдыха очень удивило подписчиков. Они считают, что излишняя женственность и ухоженность совсем не подходит к его имиджу.

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И если некоторые романтики уверены, что это результат 30-летнего счастливого брака, когда любящие супруги со временем становятся похожими друг на друга, то других очень насторожило сходство артиста с женщиной.

«Подозреваем, что артист и его супруга посещают одного умельца и, если у Эммы сложно обнаружить вмешательство, то у самого Малинина, кажется, появилось новое хобби. Хобби, где чувство меры очень эфемерная вещь», - пишут блогеры, явно намекая на увлечение Малиниными пластической хирургией и ботоксом. И если для женщины - это простительно, то мужчину это совсем не красит, считают фолловеры.