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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Владимир Путин заявил, что его беспокоит "стагнация в реальных доходах населения"

, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин заявил, что его беспокоит

Путин обеспокоился доходами населения.  Он считает, что они застыли на одном уровне и не растут, а поскольку инфляцию все же российская власть признает, то и выходит,  что население заметно нищает.

В интервью ТАСС президент заявил, что поднимет эту тему в послании Федеральному собранию, которое пройдет 15 января. Путин уточнил, что пока документ находится в проработке, но в нем точно будут затронуты "вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности".

"Эти решения должны состояться. Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения", - признался президент.

БИ

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