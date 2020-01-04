Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Марий Эл судимый перепутал и спалил 3 дома

, 13:31 [ «Аргументы Недели», , ]

В Марий Эл судимый перепутал и спалил 3 дома
фото: pixabay.com

Сразу три дома сгорели в результате поджога. В Марий Эл завершено расследование уголовного дела. Под суд отправят 21-летнего местного жителя. Ранее он был судим.

Обвинение установило, что поводом для первого поджога стала месть. Обвиняемый решил наказать знакомого за то, что тот не полностью расплатился за работу. Он натаскал мусора к дому и поджег его. Пламя перекинулось на соседний двор, и там огнем были повреждены жилой дом и сарай.

Тем временем, чтобы отвлечь от себя подозрения, молодой человек отправился на другую улицу и там подпалил еще один дом.

Позднее выяснилось, что с первым домом поджигатель напутал. Строение принадлежало вообще, не имеющему никакого отношения к конфликту человеку.

В результате поджогов сгорели три дома. Общая сумма ущерба составила 3,5 миллиона рублей.

//картина дня

В эксклюзивном интервью корреспонденту «Аргументов недели» Юрию Мильчинскому депутат ГД, заместитель председателя Комитета по международным делам Наталья Поклонская рассказала о тех, кто в реальности совершал преступления во время «майдана»…

В эксклюзивном интервью корреспонденту «Аргументов недели» Юрию Мильчинскому депутат ГД, заместитель председателя…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

61-летний певец Александр Малинин стал очень похож на свою жену. Фото с их совместного отдыха очень удивило подписчиков. Они считают, что излишняя женственность…

//новости ан

//новости ан

Старшему сыну принца Уильяма и герцогини Кейт позволили нарушить одно из важнейших правил королевской семьи. На днях в сети появился новый официальный портрет наследников…

В столице будет перекрыто движение из-за рождественских служб. Частично по центральным улицам будет возможно проехать только на общественном транспорте, а после восьми…

//новости ан

Прекрасная половина российского бомонда повально увлечена спортсменами, чего уж говорить о провинциальных девчонках. И Федор Смолов всегда был лакомым кусочком для дам…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

У мальчика в Уссурийске разболелся зуб и мать трехлетнего ребенка в городскую поликлинику за экстренной помощью. Но врач не стал принимать пациентов, а потом и вовсе…

//новости ан