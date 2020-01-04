В Марий Эл судимый перепутал и спалил 3 дома

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4 января 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

фото: pixabay.com

Сразу три дома сгорели в результате поджога. В Марий Эл завершено расследование уголовного дела. Под суд отправят 21-летнего местного жителя. Ранее он был судим.

Обвинение установило, что поводом для первого поджога стала месть. Обвиняемый решил наказать знакомого за то, что тот не полностью расплатился за работу. Он натаскал мусора к дому и поджег его. Пламя перекинулось на соседний двор, и там огнем были повреждены жилой дом и сарай.

Тем временем, чтобы отвлечь от себя подозрения, молодой человек отправился на другую улицу и там подпалил еще один дом.

Позднее выяснилось, что с первым домом поджигатель напутал. Строение принадлежало вообще, не имеющему никакого отношения к конфликту человеку.

В результате поджогов сгорели три дома. Общая сумма ущерба составила 3,5 миллиона рублей.