Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Праздник есть праздник. Движение в центре столице будет перекрыто из-за рождественских служб

, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

Праздник есть праздник. Движение в центре столице будет перекрыто из-за рождественских служб

В столице будет перекрыто движение из-за рождественских служб.  Частично по центральным улицам будет возможно проехать только на общественном транспорте, а после восьми вечера - вообще никак.

Как сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения, по Соймоновскому проезду и улице Волхонка от Бульварного кольца до улицы Ленивка 6 января с 18:00 до 20:00 сможет передвигаться только общественный транспорт.

На этих же участках с 20:00 6 января до 04:00 7 января движение будет полностью перекрыто. Кроме того, Елоховский проезд будет перекрыт с 06:00 6 января до 21:00 7 января.

БИ

//картина дня

В эксклюзивном интервью корреспонденту «Аргументов недели» Юрию Мильчинскому депутат ГД, заместитель председателя Комитета по международным делам Наталья Поклонская рассказала о тех, кто в реальности совершал преступления во время «майдана»…

В эксклюзивном интервью корреспонденту «Аргументов недели» Юрию Мильчинскому депутат ГД, заместитель председателя…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

61-летний певец Александр Малинин стал очень похож на свою жену. Фото с их совместного отдыха очень удивило подписчиков. Они считают, что излишняя женственность…

//новости ан

//новости ан

Старшему сыну принца Уильяма и герцогини Кейт позволили нарушить одно из важнейших правил королевской семьи. На днях в сети появился новый официальный портрет наследников…

В столице будет перекрыто движение из-за рождественских служб. Частично по центральным улицам будет возможно проехать только на общественном транспорте, а после восьми…

//новости ан

Прекрасная половина российского бомонда повально увлечена спортсменами, чего уж говорить о провинциальных девчонках. И Федор Смолов всегда был лакомым кусочком для дам…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

У мальчика в Уссурийске разболелся зуб и мать трехлетнего ребенка в городскую поликлинику за экстренной помощью. Но врач не стал принимать пациентов, а потом и вовсе…

//новости ан