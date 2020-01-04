Праздник есть праздник. Движение в центре столице будет перекрыто из-за рождественских служб

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4 января 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

В столице будет перекрыто движение из-за рождественских служб. Частично по центральным улицам будет возможно проехать только на общественном транспорте, а после восьми вечера - вообще никак.

Как сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения, по Соймоновскому проезду и улице Волхонка от Бульварного кольца до улицы Ленивка 6 января с 18:00 до 20:00 сможет передвигаться только общественный транспорт.

На этих же участках с 20:00 6 января до 04:00 7 января движение будет полностью перекрыто. Кроме того, Елоховский проезд будет перекрыт с 06:00 6 января до 21:00 7 января.