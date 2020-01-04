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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Жителей Подмосковья предупредили о гололеде и сильном ветре

, 12:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Жителей Подмосковья предупредили о гололеде и сильном ветре
зимняя дорога, pixabay.com
Во второй половине дня в субботу, 4 января, в Подмосковье ожидаются снег, усиление ветра и гололедица. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили в пресс-службе регионального главка МЧС.
 
Предполагается, что с 14.00 и до конца суток в Московской области будут наблюдаться мокрый снег, гололед на дорогах, возможно налипание снега на провода. Ожидается усиление ветра – его порывы местами могут достигать пятнадцати метров в секунду.
 
Жителей и гостей Подмосковья призывают быть максимально осторожными на дорогах. Водителям советуют не превышать скорость и не совершать резких маневров.
ЕТ

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