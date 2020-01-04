В МГУ раскрыли секреты успешной подготовки к сессии

Глава комитета Госдумы по образованию и науке, декан факультета госуправления МГУ Вячеслав Никонов раскрыл секреты успешной подготовки к сессии. Некоторыми из них он лично пользовался в юности.

Никонов призвал иметь перед экзаменом свежую голову. Для этого следует проводить достаточно времени – минимум полтора часа ежедневно – на улице, желательно при этом заниматься спортом.

Декан факультета госуправления также сообщил, что у него в студенческие годы был собственный ритуал: он заканчивал подготовку к экзамену около 7 часов вечера, принимал расслабляющую ванну и пытался абстрагироваться от грядущего экзамена.

Вячеслав Никонов порекомендовал не откладывать подготовку на последний момент, поскольку зубрежка в спешке не помогает освоить материал. С утра перед экзаменом рекомендуется размять не только мышцы тела, но и голос – для этого можно исполнить себе самому несколько песен.

Декан также пожелал всем студентам удачи.