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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В МГУ раскрыли секреты успешной подготовки к сессии

, 12:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В МГУ раскрыли секреты успешной подготовки к сессии
студентка, pixabay.com
Глава комитета Госдумы по образованию и науке, декан факультета госуправления МГУ Вячеслав Никонов раскрыл секреты успешной подготовки к сессии. Некоторыми из них он лично пользовался в юности.
 
Никонов призвал иметь перед экзаменом свежую голову. Для этого следует проводить достаточно времени – минимум полтора часа ежедневно – на улице, желательно при этом заниматься спортом.
 
Декан факультета госуправления также сообщил, что у него в студенческие годы был собственный ритуал: он заканчивал подготовку к экзамену около 7 часов вечера, принимал расслабляющую ванну и пытался абстрагироваться от грядущего экзамена.
 
Вячеслав Никонов порекомендовал не откладывать подготовку на последний момент, поскольку зубрежка в спешке не помогает освоить материал. С утра перед экзаменом рекомендуется размять не только мышцы тела, но и голос – для этого можно исполнить себе самому несколько песен.
 
Декан также пожелал всем студентам удачи.
ЕТ

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