Маршруты к Крымскому мосту модернизируют на Кубани

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4 января 2020, 11:52 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Альтернативные подходы к Крымскому мосту модернизируют в 2020 году на территории Краснодарского края из-за увеличения транспортного потока и введения платных участков на трассе М-4 "Дон". Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В 2020 году начнут строить автодорожный обход Тимашевска и станицы Ленинградской, будет реконструирована дорога "Краснодар - Ейск" от границы Динского и Тимашевского районов до станицы Медведовской, которая станет четырёхполосной. На трассе М-4 "Дон" на участке Краснодар - Новороссийск, планируется строительство транспортных развязок. Кроме этого, до 2024 года в направлении Крымского моста появится 120 км дороги "Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - Новороссийск - Керчь".