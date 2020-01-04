В Крыму заявили, что гомосексуалистов надо лечить и создавать для них спецдома

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4 января 2020, 11:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

политик, депутат Симферопольского горсовета Республики Крым первого созыва, фото соцсети

Степан КИСКИН приравнял сексуальную ориентацию к наркотической зависимости. И то и другое, по его мнению, родственного происхождения.

Участники беседы на канале «Крым 24» сошлись во мнении, что борьба женщин за свои права, это прямая дорожка к однополым контактам между мужчинами, так как к женщинам дескать подходить опасно — могут даже засудить за домогательства — а мужчины, получилось, что «давалки» безотказные.

Ведущий всячески пропагандировал идею, что все эти отклонения - и борьба за права какие-либо и гомосексуализм — это исключительно черты западного мира.

Частый участник этой программы коммунист Степан КИСКИН, которого представляют с оттенком насмешливости «специалистом по всем вопросам», предложил гомосексуалистов лечить, помещая в специально созданные для этого дома.

Вдобавок, он приравнял их к наркоманам, заявив, что никакой разницы между ними не видит.



