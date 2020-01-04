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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Охота на Федора Смолова или как 17-летняя внучка Бориса Ельцина "утерла нос медийным курицам", закрутив роман с футболистом

, 12:32 [ «Аргументы Недели» ]

Охота на Федора Смолова или как 17-летняя внучка Бориса Ельцина
Фото: соцсети

Прекрасная половина российского бомонда повально увлечена спортсменами, чего уж говорить о провинциальных девчонках, мечтающих выскочить замуж за известного футболиста или хоккеиста. Федор Смолов всегда был лакомым кусочком для дам полусвета всех мастей.

Ольга Бузова и Ксения Собчак прямо в эфире пытались пригласить футболиста на свидание, и томно вздыхали, рассказывая, какой он умный и добрый. В спортивном окружении и правда Федора считают интеллектуалом, но насколько это вообще возможно среди спортсменов.

«Говорят, что он часто читает книгу. Не знаю, какую именно, надеюсь, хорошую. По мне, так это звучит следующим образом: в палате 6 психбольницы Электростали, где лежат умственно дебиловатые идиоты и пускают в потолок пузырями сопли, пациент Фёдор кидается на санитаров реже других», - пишет Лена Миро в своем блоге.

И все же, популярный спортсмен, не глупый и даже добрый – чем не современный образ прекрасного принца на, если верить слухам, Lamborghini Aventador. А потому на Смолова долгие годы шла охота. Но Фёдор стал встречаться с одной из богатейших наследниц страны.

«И вот, пока Бузова, строящая очередные фиктивные отношения с каким-то армянским блогером, и Собчак, пускают слюни на Фёдора Смолова, у него появилась девушка - 17-летняя внучка Бориса Ельцина. Девчонка утёрла сопливые носы медийных куриц», - констатирует факт Лена Мироненко.

В свете уверены, роман не продлится долго – «девочка просто глумится над насекомыми из тусовки, показывая своё превосходство над ними», но почему же спортсмен столь популярен у российских дам?

«Тут действует принцип, что на безрыбье сойдёт и Смолов. Неужели и в самом деле в полусветской тусовке есть только Виторганы, Цыпкины, на фоне которых даже клинический идиот - неплохой вариант?», - задается вопросом скандальный блогер.

БИ

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