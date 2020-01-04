Когда хотели вылечить зуб, а получили сотрясение мозга. В Уссурийске стоматолог отказал в помощи мальчику и избил его мать

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4 января 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

У мальчика в Уссурийске разболелся зуб и мать трехлетнего ребенка в городскую поликлинику за экстренной помощью. Но врач не стал принимать пациентов, а потом и вовсе избил женщину.

Женщина потребовала оформить отказ письменно, а затем достала телефон и начала снимать убегающего врача на видео. Но стоматолог решил, что он недостаточно фотогеничен и съемка в его планы не входила. Он стал хватать мать ребенка за руки, пытаясь вырвать телефон, а потом и вовсе избил женщину. По предварительной информации, пострадавшая получила сотрясение головного мозга, а также переломы указательного и среднего пальцев на правой руке.

«Факт нанесения телесных повреждений пациенту подтвердился. Все материалы, в том числе видеозапись, переданы в следственные органы», — сообщили в региональном Минздраве. Пострадавшая обратилась с жалобой в полицию.