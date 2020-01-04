Брат мигрант, спасай Россию!

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4 января 2020, 11:18 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

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Министерство правды, а официально Росстат Минэкономразвития, похоже, начал готовить дорогих россиян к наплыву мигрантов. Преимущественно из Средней Азии, но возможно и из Африки. Иначе, мол, удачи не видать.

Прямо перед самыми новогодними праздниками, когда информационная жизнь уходит в запой, Росстат опубликовал апокалипсический демографический прогноз до 2035 года. Как всегда в трех вариантах. Так сказать, у меня для вас есть три новости: плохая, хорошая и так себе. С какой начнем? Давайте с плохой!

По пессимистичному варианту за 16 лет численность нашего российского населения сократится со 146 миллионов (2020 год) до 134,2 миллионов. То есть, вымрем как те самые мамонты.

Новость так себе: вымрем, но всего до 142,9 миллионов.

Новость хорошая: возродимся как кролики до 150 миллионов. Но за счет приезда кроликов из других стран.

В любом варианте нас спасет только миграция. Причем, судя по данным того же Росстата, основной поток идет к нам из Средней Азии. И это далеко не люди русской культуры, а малообразованные молодые «человеки», готовые работать везде, где платят.

Вымираем, но не сдаемся

Примечательно, что во всех трех вариантах, несмотря на камлания Владимира Владимировича, несмотря на нацпроект Демография, коренные жители рожать будут все меньше и меньше.

Даже по самому оптимистичному сценарию естественная убыль нашего населения составит 239,3 тысячи россиян, мигранты заедут в количестве 339,8 тысяч.

По варианту ни нашим ни вашим приедет 265 тысяч, но смертность превысит рождаемость на 355, 7 тысяч.

А уж по самому жуткому прогнозу коренных россиян станет меньше на 484,4 тысяч человек при миграционном потоке в 190,8 тысяч «джамшутов».

При этом Росстат в своих прогнозах учитывает только тех мигрантов, которые приехали официально, купили патент, теми или иными путями подали заявку на получение российского гражданства. Между тем, по неафишируемым данным МВД, ежегодно в весенне-осенний сезон в стране в черную работает до 20 миллионов мигрантов. Причем, в основном в мегаполисах и дачных окрестностях. Если не получилось заработать на обратный билет, то они остаются «зимовать» в пустующих домах, зарабатывая на еду не самыми законными способами.

Из Сомали? Заходи

Но по тому же проекту Демография надо как-то отчитываться. Но так как обычно называют общие цифры без разделения на коренное и понаехавшее населения, то варианты увеличения потока мигрантов рассматриваются очень серьезно. Говорят что среднеазиатский потенциал мы почти выбрали, зато африканский у нас как-то не приживается. И по правительственным коридорам бродят призраки идеи введения для беженцев не из стран СНГ (а это в принципе только Африканский континент) европейской стипендии, преимущественного права на зачисления в вузы на бюджетные места (без увеличения количества таких мест), базовой медицинской помощи за счет средств ФОМС и прочих плюшек. То есть, фактически за счет коренного российского населения. Понятно, что в этом варианте мы будем вымирать как при эпидемии чумы. Или уезжать.

Рожай по залету

При этом на деле российская власть делает все возможное, чтобы коренное население рожало все меньше и меньше. Например, средняя медианная зарплата (самая распространенная) в 2019 году 34355 рублей. Возьмем обычную семью из папы (который работает за медианную зарплату), мамы (в декрете) и малыша. Грубо говоря, на члена семьи приходится по 11 тысяч рублей. Можно прожить на эти деньги? Прожить, наверное, можно. Жить нельзя.

Да и негде. Смотрим на программу «Молодая семья». Допустим, прошли они все круги ада и им одобрили получение квартиры. Думаете, щедрое социальное государство с профицитным бюджетом отвалит им хотя бы однушку бесплатно? Нет, щедрое социальное государство с профицитным бюджетом, даст им субсидию максимум в 35 процентов от стоимости квартиры. Остальное: либо из накоплений (пробовали копить при доходе в 11 тысяч на одну семейную душу?!), либо в ипотеку, то есть, еще минус тысяч десять в месяц. Риторический вопрос: какой идиот будет рожать второго при таких раскладах?! Даже ради материнского капитала?! Только по залету и то, скорее всего, сделают аборт.

Зато мигранты рожают много и с удовольствием. Повышая статистику. Потом либо отправляя детей на историческую родину бабушкам-дедушкам, либо сдавая в госучреждения. Либо папа работает на пяти работах исполнительно как робот, потому что дома двое-трое кукушат постоянно хотят кушать. Поэтому папа будет молчать и делать все, что прикажут.

На классический вопрос: «А что в России?» кроме классического ответа: «Воруют!» теперь можно добавлять: «Мрут, как мухи». И это, пожалуй, главное и единственное достижение нашей славной социальной и демографической политики тридцатилетнего капиталистического цикла.