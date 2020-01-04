ЧП новогоднего масштаба

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4 января 2020, 09:32 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова ]

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В новогоднюю ночь в Казани сгорела квартира из-за попавшей в окно петарды. Жилье изнутри выгорело. Обои и потолки почернели от копоти. Только в Москве с начала новогодних праздников спасатели выезжали ликвидировать последствия уже около 200 происшествий. Торжества зачастую оборачиваются трагедиями: последствия фейерверков, пьяных драк, нетрезвого вождения. «Аргументы недели» выяснили, какие чрезвычайные происшествия уже успели омрачить эти праздничные дни нового года.

Ещё один пожар случился накануне под Казанью. Огонь уничтожил гараж, баню и часть жилого дома. Возгорание удалось ликвидировать. К счастью, люди от пожаров не пострадали.

ЧП с петардой также произошло в новогоднюю ночь в Омске. Происшествие случилось на дворовой площадке: при попытке запуска фейерверка, петарда неожиданно взорвалась в руках у мужчины. Потерпевшего отбросило в сторону. По словам свидетеля взрыва, пострадавшему омичу помогли подняться. Судя по всему, обошлось без серьезных травм. Мужчина покинул место инцидента самостоятельно.

А в поселении Московский понадобилась помощь спасателей. 1 января сотрудники пожарно-спасательного отряда спасли 9-летнего мальчика, который провалился в канаву на территории заброшенных очистных сооружений, а потом залез на металлическую трубу.

Пьяному водителю нет места в любое время, на любой дороге. Госавтоинспекция подчеркивает, что в период новогодних праздников никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не будет. Только в Удмуртии в период с 31 декабря по 2 января зарегистрировали 20 ДТП. В них погибли семь человек. Еще 23 пострадали. Основные виды аварий: столкновения автомобилей и наезды на пешеходов. За три дня сотрудники ГИБДД выявили 64 случая пьяного управления автомобилем. Водителей лишили прав.

Пьяный дебош - уже как традиционная часть новогодних будней. В Волгограде, например, 2 января перебравший пассажир устроил скандал в рейсовом автобусе в Красноармейском районе. Нетрезвый мужчина начал оскорблять водителя и попытался устроить драку. Другие пассажиры автобуса предпринимали попытки усмирить дебошира. Теперь компания-перевозчик обдумывает подачу заявления в полицию.

В первый день 2020 года нетрезвые клиенты угрожали таксисту поджечь его машину в Барнауле. По словам потерпевшего, он принял очередной заказ на поездку на сумму 220 рублей, приехал в указанное место, клиентов всё не было, пришлось ждать 10 минут. Таксист предупредил пассажиров, что поездка будет дороже на 30 рублей из-за времени ожидания.

«Мужчина начал возмущаться, сказав, что они не поедут за такую сумму, я ответил тогда: «прошу из машины». Мужчина вышел спокойно, а его супруга ударила дверкой прям со всей силой. Я произнёс, что так стучать она будет в своей машине. Клиент начал возмущаться, и после этого произошёл конфликт, который в итоге закончился дракой», – написал в социальных сетях таксист.

В комментариях некоторые барнаульцы заступились за водителя, назвав пассажиров «алкашней». Но, а кто-то посчитал, что таксисту не нужно было раздувать конфликт.

Как итог, мы присоединяемся к призывам спасателей не оставлять детей и домашних питомцев без присмотра, соблюдать правила пожарной и дорожной безопасности, берегите себя! Для запуска петард и фейерверков лучше выбирать специально отведённые для этих целей места, вместо нетрезвого вождения – пользоваться старой-доброй услугой «трезвый водитель» или такси, вместо пьяных беспричинных драк – ложитесь спать, пока есть возможность хорошенько выспаться перед началом трудовых будней!