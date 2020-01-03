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3 января 2020, 21:54 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Караулов, фото: Boris Kremer/Russian Look/globallookpress.com

Известный российский журналист и телеведущий Андрей Караулов на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал пост, в котором порассуждал о проблеме мусора в России и в Европе.

По словам Караулова, в настоящий момент в самом центре Гамбурга строится новый мусоросжигательный завод. Основополагающей и самой дорогой вещью на подобного рода предприятиях являются фильтры. Однако, как и в любом деле, здесь существуют свои нюансы.

"По ТЗ предполагается 7-8 труб. Вы - в России - все хотите удешевить, и труб у вас меньше. Когда труб меньше, чем предусмотрено по технологии, за фильтрами не уследить. А если сажа на земле, то и в грунтовых водах, а это - прямой шаг к онкологии", - отметил журналист.

По его словам, немецкие специалисты предлагали перенять у них опыт строительства таких заводов. Предлагали дать им возможность построить предприятие в Электростали, и даже были готовы найти инвестиции в Германии, потому как "выгодное дело - мусор". Но получили отказ.

"Жаль, что мы так не делаем. Ведь это и есть глобализация: узнавать новое и идти в ногу со временем. Когда видишь, как строит, что производит и как живет весь мир. И как живем мы. На тех самых землях, где заканчивается Европа и начинается Азия - в Азиопе", - заключил Караулов.