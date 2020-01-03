Михаил Горбачев назвал главную проблему России

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3 января 2020, 20:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

фото: pixabay.com

Журналист, автоэксперт и архитектор автодромов в блоге радиостанции "Эхо Москвы" назвал главную проблему России. По мнению Михаила Горбачева, она заключается в отсутствии проверок катализаторов.

Автор книг по вождению и гоночной теории задался вопросом, существуют ли в тех структурах, которые определяют законы, грамотные люди? И по какой причине спецаппаратура для проверки катализатора есть только у дилера?

"Проблема России в том, что руководство желает указывать всему миру как жить, а с техосмотром разобраться контролирующие структуры до сих пор не могут. Его покупает 90%, как минимум", - считает господин Горбачев.

Попробуйте объяснить иностранцу, как вообще можно пройти ТО без осмотра автомобиля. Ведь проверка катализатора при техосмотре - и есть основное отличие при прохождении процедуры в России и за рубежом, отметил он.

"В 2020 грозятся всех владельцев автомобилей привлечь на пункты Техосмотра, камеры повесят там, будут контролировать, и так далее. Но!!! Будут ли проверять катализаторы??? Нет, конечно", - заключил автоэксперт.