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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Сегодня ночью россияне смогут наблюдать метеоритный дождь

, 19:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Сегодня ночью россияне смогут наблюдать метеоритный дождь
Фотобанк АН

В ночь на субботу в Москве и области ожидается ясная погода. Это позволит наблюдать метеорный поток Квадрантиды, о чем сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Ожидается, что он составит до 120 метеоров в час или одно-два небесных тела в минуту. Они будут вылетать из созвездия Волопас. Наблюдать звездопад нужно после полуночи, смотреть необходимо в сторону северо-восточного горизонта неба.

Метеоритный дождь — множественное падение метеоритов вследствие разрушения одного крупного  в процессе падения на Землю.

ЕЧ

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