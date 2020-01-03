Сегодня ночью россияне смогут наблюдать метеоритный дождь

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3 января 2020, 19:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Фотобанк АН

В ночь на субботу в Москве и области ожидается ясная погода. Это позволит наблюдать метеорный поток Квадрантиды, о чем сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Ожидается, что он составит до 120 метеоров в час или одно-два небесных тела в минуту. Они будут вылетать из созвездия Волопас. Наблюдать звездопад нужно после полуночи, смотреть необходимо в сторону северо-восточного горизонта неба.

Метеоритный дождь — множественное падение метеоритов вследствие разрушения одного крупного в процессе падения на Землю.