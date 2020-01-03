Сегодня ночью россияне смогут наблюдать метеоритный дождь

В ночь на субботу в Москве и области ожидается ясная погода. Это позволит наблюдать метеорный поток Квадрантиды, о чем сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Ожидается, что он составит до 120 метеоров в час или одно-два небесных тела в минуту. Они будут вылетать из созвездия Волопас. Наблюдать звездопад нужно после полуночи, смотреть необходимо в сторону северо-восточного горизонта неба.
Метеоритный дождь — множественное падение метеоритов вследствие разрушения одного крупного в процессе падения на Землю.