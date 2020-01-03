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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Изменились условия государственной выплаты на первого ребенка

, 18:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vtambove.ru

Изменились условия государственной выплаты на первого ребенка
Фотобанк АН

Ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в скором времени вырастут. Данная мера социальной поддержки семьи была введена с 1 января 2018 года.

На такую поддержку могут  рассчитывать родители, у которых родился ребенок не раньше января 2018 года. Малыш обязательно должен являться гражданином России, как и его мама.

С января 2020 года повысили входную планку «претендентов на гонорар» до двух прожиточных минимумов на члена семьи. То есть если ваш доход менее 21048 рублей, вы можете на нее рассчитывать.

Также продлен срок выплаты данной меры поддержки с полутора до 3 лет. Размер суммы увеличился до 9490 рублей.

ЕЧ

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