На Маврикии за контрабанду арестован гражданин Латвии

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3 января 2020, 16:13 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

На Маврикии за контрабанду наркотиков арестован гражданин Латвии. Он, скорее всего, работал наркокурьером.

В теле мужчины было обнаружено 39 капсул с героином. Контрабанду он «получил» в Мозамбике. Там он проглотил наркотики.

Задержан он был в аэропорту Маврикии и был доставлен в больницу. Врачам удалось только через несколько дней вывести наркотические вещества из организма. Сейчас г-на Латвии ждет суд в государстве на островах в Индийском океане.

Комментарии МИД Латвии : «К сожалению, в попытках заработать г-не Латвии становятся наркокурьерами, что является актуальной проблемой за рубежом. МИД может предоставить консульскую помощь, но не в силах освободить человека из тюрьмы».